Chelsea, idea Hysaj: può bloccarlo ora e portarlo a Londra a giugno

Il Chelsea pensa a Elseid Hysaj, spiega Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: in estate la società di Maurizio Sarri potrebbe incorrere in un blocco del mercato per presunte violazioni ai regolamenti sui trasferimenti di giocatori minorenni e hanno avviato una trattativa col Napoli per acquistare Hysaj a gennaio lasciandolo in prestito al Napoli fino a fine stagione, nei programmi del Chelsea c’è l’idea di cedere Zappacosta nel corso della prossima estate