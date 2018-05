Chelsea, il sogno di una dinastia alla base del corteggiamento a Sarri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarri ed il Chelsea. Un interesse conclamato dai rumors che da Oltre Manica giungono da mesi e che trovano riscontri tangibili in queste ore bollenti e successive al brusco stop di Firenze, probabilmente decisivo in vista della corsa scudetto. La stima dei Blues nei confronti del tecnico del Napoli non è in discussione, ed è figlio del lavoro svolto alla guida di una squadra presa con l’ambizione di una trasformazione e diventata una realtà a livello continentale a tutti i livelli. Un riscontro consacrato dalle tante dichiarazioni di stima di professionisti del settore, come per esempio quel Pep Guardiola che in più di una circostanza, mentre dominava la Premier League, ha trovato il tempo di individuare proprio il Napoli come esempio da seguire dal punto di vista del gioco espresso su scala europea. Un’occasione ghiotta per chi, come Abramovich, sogna di introdurre una vera e propria dinastia nella storia recente del Chelsea ed ha sempre dimostrato di apprezzare in maniera particolare il lavoro dei tecnici di casa nostra con le evidenze fornite dalle scelte, peraltro vincenti, di Ancelotti prima e Conte poi. Una situazione più che mai meritevole di essere attenzionata, sia perchè De Laurentiis per riuscire a trattenere il demiurgo della sua crescita più importante sarà chiamato a fornire rassicurazioni più sulle ambizioni della squadra che dal punto di vista strettamente economico, e poi perchè comunque vada è sempre presente quella clausola da 8 milioni che entro la fine di maggio penderà come una spada di Damocle sul futuro immediato del Napoli di Sarri. In un senso o nell’altro, gli aggiornamenti sono scontati.