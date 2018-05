Chelsea in attesa del domino allenatori. Per il Sun Sarri è ancora in corsa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Inghilterra c'è grande attenzione sulla questione allenatori. Ed il The Sun analizza da vicino la situazione di Antonio Conte, spiegando come l'ex ct sia più vicino all'addio a Stamford Bridge dopo i movimenti nella giornata di ieri, con Carlo Ancelotti sempre più verso il Napoli col conseguente addio di Maurizio Sarri, obiettivo proprio del Chelsea. Per capire qualcosa in più si aspetta solo una mossa ufficiale in un senso o nell'altro, ma quel che è certo è che il Chelsea aspetterà fino all'ultimo secondo utile magari sperando nell'addio 'forzato' di Sarri al Napoli. In quel modo i Blues non dovrebbero pagare la clausola da 8 milioni del tecnico azzurro, ma solo la buonuscita di Conte da 10 milioni di euro circa.