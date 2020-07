Chelsea, Lampard allontana Jorginho dalla Juventus: "Per noi è una pedina importante"

vedi letture

Quello di Jorginho continua ad essere uno dei nomi più gettonati del mercato, con diverse squadre, tra cui la Juventus, interessate al centrocampista italo-brasiliano. Ad allontanare le voci riguardo ad un sua possibile partenza dal Chelsea, dopo il suo agente Joao Santos, ci ha pensato il tecnico Franck Lampard: "Ci sono sempre giocatori che sono magari scontenti o che in certi momenti restano fuori ed è il caso per adesso di Jorginho. Ma se un calciatore resta fuori per qualche partita non significa che non rientra più nei miei piani. Jorginho è stato fondamentale per me in questa stagione, dentro e fuori dal campo, e questo non è cambiato, sono molto contento di lui".