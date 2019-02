© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato del Chelsea è stato bloccato dalla FIFA per due sessioni (ovvero fino all'estate del 2020) a causa della violazione delle norme sul trasferimento di giocatori di meno di 18 anni. Questo cosa significa per la Juventus? I Blues potranno riscattare o prolungare il prestito di Gonzalo Higuain? L'argentino è arrivato a gennaio con questa formula ripresa dal comunicato bianconero: "Il contratto prevede la facoltà per il Chelsea FC di estendere la durata del prestito fino al 30 giugno 2020, a fronte di un corrispettivo di € 18 milioni pagabili nell’esercizio 2019/2020, o di acquisire a titolo definitivo il calciatore a fronte di un corrispettivo di € 36 milioni pagabili in due esercizi" e a questo comunicato dobbiamo rifarci per capire cosa potrebbe accadere a fine stagione al Pipita. Il Chelsea potrà regolarmente rinnovare il prestito di un anno come previsto dall'intesa con la Juve, oppure riscattare l'attaccante pagando 36 milioni di euro, purché concluda questo accordo prima della scadenza dell'attuale prestito, ovvero prima del 30 giugno del 2019. Infatti, se il Chelsea non dovesse muoversi entro quella data, Higuain tornerebbe automaticamente un giocatore bianconero e dunque i Blues, per riaverlo, dovrebbero fare un nuovo tesseramento, impossibile visto il blocco comminato dalla Federazione.