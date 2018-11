Chelsea, Morata su Sarri: "Sembra un generale, è perfetto per me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alvaro Morata, attaccante del Chelsea, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui parla anche dell'arrivo di Sarri sulla panchina dei Blues: "Mi avevano detto che è un tecnico che gioca molto bene con la palla e che ama il lavoro tattico, però anche che ha una buona relazione personale con i giocatori, e così è stato. Sarri conosce alla perfezione la differenza tra i vari momenti nella vita di una squadra: quando bisogna lavorare in campo è il primo a dare l’esempio e sembra un generale, quando deve scherzare con lui muori letteralmente dalla risate. E il tutto si riflette sul gruppo, stiamo molto bene insieme e giochiamo un bel calcio: siamo appena un po’ indietro in classifica solo perché abbiamo fatto alcuni pareggi. Ma siamo con Sarri da poco, non abbiamo ancora perso e va benissimo così anche perché la competizione in Premier è durissima. E miglioreremo. Il suo sistema è perfetto per me: quasi tutti i palloni mi arrivano quando sono di fronte alla porta e non è la stessa cosa di quando giocavo spalle alla porta e dovevo girarmi. Quello non è il mio gioco. Uno dei posti dove ho giocato meglio è stato alla Juve e anche lì non dovevo girarmi, dovevo solo attaccare lo spazio e correre con la palla in avanti. Come ora: avrei potuto segnare qualche gol in più se fossi stato più preciso".