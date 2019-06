© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho potrebbe aiutare la Juventus. I bianconeri aspettano infatti il via libera del Chelsea per Maurizio Sarri, con il club inglese che però fin qui non ha trovato un sostituto all'altezza del toscano. In Inghilterra, si è parlato soprattutto di Frank Lampard: i tentennamenti nel definire l'arrivo dell'ex capitano danno l'idea di quanti dubbi abbia Abramovich su questa possibilità. Così, secondo la stampa britannica, torna d'attualità lo Special One: anche in questo caso, si tratta di un tecnico che potrebbe mettere in ombra il patron, per la stima pressoché incondizionata dei tifosi dei Blues. Rispetto a Lampard, però, Mourinho darebbe quantomeno maggiori garanzie, anche considerando che il prossimo anno (per il mercato bloccato e non solo) sarà parecchio complicato per il Chelsea. Mou avrebbe dato il suo ok a trattare un eventuale ritorno; sulle sue tracce, vi è da tempo anche il Newcastle.