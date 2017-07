Chelsea, nella lista di Conte due italiani. E Llorente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea guarda al mercato italiano per rinforzare la propria rosa. Il primo nome è quello di Antonio Candreva, laterale dell'Inter, vero e proprio stantuffo per la nazionale azzurra di Conte, un anno fa, in Francia. L'altro rimane Alex Sandro: il brasiliano della Juventus è valutato circa 70 milioni di euro, ma le offerte finora sono ferme a 40. In più c'è Fernando Llorente, centravanti che Conte ha avuto alla Juventus, che arriverebbe per fare da riserva a Morata, con cui, peraltro, ha già giocato.