Chelsea, nonostante il rinnovo Giroud può partire: Inter e Lazio ancora interessate

Torna di moda il nome di Olivier Giroud per Inter e Lazio. Secondo quanto riportato dal Daily Express infatti, l'attaccante francese, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con i Blues, potrebbe comunque partire durante la prossima finestra di mercato. Con l'arrivo di Werner e quello possibile di Havertz, lo spazio per la punta campione del mondo potrebbe ridursi ulteriormente, per questo potrebbe prendere in considerazione la cessione.

Tottenham in pole - Al momento il club più interessato è il Tottenham di Josè Mourinho, ma Inter e Lazio, che lo avevano cercato con forza durante il mercato di gennaio, potrebbero tornare in corsa qualora il Chelsea aprisse alla cessione.