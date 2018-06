Chelsea: parola magica del mercato italiano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gira tanto, se non tutto, attorno al Chelsea. E non solo per la scelta potenziale di Maurizio Sarri come prossimo allenatore dei Blues che tarda ad arrivare e che rischia di far scottare il tecnico attualmente sotto contratto con il Napoli, ma anche per discorsi di mercato ad ampio raggio che pongono proprio i londinesi come principali rivali dei club di casa nostra. Anzitutto il discorso legato ad Alvaro Morata e Gonzalo Higuain: lo spagnolo si è incontrato con Mirabelli e Gattuso la passata settimana e pur non avendo costruito una trattativa impossibile per i rossoneri dal punto di vista economico, ha espresso il suo totale gradimento rispetto ad un’ipotesi italiana. Prima scelta? La Juventus di Higuain, ovvero la squadra che potrebbe imbastire con il Chelsea uno scambio di punte in grado di catalizzare l’attenzione estiva nelle prossime settimane. Nessun riscontro immediato, ma la pista vale la pena di essere seguita. Attenzione anche a Seri, centrocampista del Nizza che piace al Napoli e che proprio i Blues hanno messo nel mirino al pari Malcom che ha già intavolato qualche discorso iniziale di buona prospettiva con l’Inter. Insomma, London Calling, ma dall’Italia sono pronti a rispondere.