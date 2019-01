© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gonzalo Higuain è vicinissimo al Chelsea e Maurizio Sarri è uscito allo scoperto: "Ne ho parlato con Marina Granovskaia due settimane fa. Lei conosce la mia opinione". Poi il tecnico dei Blues, in conferenza stampa, ha continuato parlando dell'attaccante argentino: "Non so quanto sia vicino. Ho deciso di concentrarmi sul campo e sugli allenamenti. So che Marina sta lavorando, ma non so nulla sul mercato. Non la mica chiamo ogni sera, altrimenti spendo tutte le mie energie sul mercato ed è meglio farlo sul campo".