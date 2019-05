Chelsea, Sarri e il futuro: "Dove mi vedo tra una settimana? Al mare..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Abbiamo finito il campionato di Premier stanchi, gli ultimi due mesi abbiamo affrontato tutte gare da dentro o fuori". Così Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, commenta a Sky Sport presente e futuro sulla panchina inglese. "Dopo l'amichevole a Boston abbiamo riposato un po' di giorni, adesso stiamo lavorando senza esagerare. Arriviamo alla finale di Europa League con qualche infortunio di troppo, ma mentalmente stiamo bene", ha detto il tecnico italiano a margine della conferenza stampa.

Come sta l'Arsenal? "Le due partite in campionato contro i Gunners sono state equilibrate. Abbiamo vinto in casa e perso in trasferta, è una squadra pericolosa in attacco. Riesce a pressare benissimo, è difficile da affrontare".

Sensazioni sul futuro? "Questo campionato ha un livello altissimo, come la NBA. E' normale che Inghilterra vengano i giocatori più forti, oltre agli allenatori più bravi. Penso che alla fine di una stagione i debba avere un confronto e dire le cose che non vanno bene. Io l'ho fatto sempre nel passato dove ho lavorato. Non voglio essere giudicato per gli ultimi 90', ma per tutta la stagione. Non ho mai vinto trofei importanti, ho la sensazione che questo gruppo sia cresciuto e si meriti di vincere qualcosa. Dove mi vedo dopo il 29 maggio? Al mare..."