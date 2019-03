© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con la Dinamo Kiev, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato anche del futuro di Eden Hazard: "Più difficile trattenere Hazard con il ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid? Dovete chiedere ad Hazard, non ho parlato di questo con Eden. Non sono preoccupato, sapete come la penso. Voglio solo giocatori che vogliono giocare per il Chelsea”.