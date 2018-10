Chelsea, Sarri: "Hazard resta con noi. Mai chiesto Rugani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', il manager del Chelsea Maurizio Sarri ha tolto Eden Hazard dal mercato: "Resta qui. Ha speso belle parole per me, non me l’aspettavo. Prima punta come Mertens? Ci ho pensato mille volte, sono tentato e magari ci ripenserò. I tempi però non sono maturi e c’è necessità di credere in Giroud e Morata. Se firmerei ora per il secondo posto in Premier e trionfo in Europa League? No. Sono venuto qua per vincere qualcosa ma non è scontato accada subito. Intanto tornare in Champions sarebbe un risultato eccellente. Basta guardare Klopp al Liverpool e Pep a Manchester. Ci sono anni di lavoro e di prove continue. Oggi il Chelsea di Sarri è tra il 60 e il 70 per cento ma quanto manca e quanto serve vale doppio". Infine, una risposta secca sull'interessamento per Daniele Rugani: "Non l'ho mai chiesto".