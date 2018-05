Chelsea-Sarri, incontro positivo. Si ragiona su un biennale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime dalla redazione di Sportitalia riguardanti il futuro di Maurizio Sarri, esonerato proprio ieri dal Napoli: stando a quanto riferisce la redazione, dopo un interminabile vertice tra l'entourage del tecnico e il Chelsea si percepisce un cauto ottimismo riguardo la felice conclusione della trattativa. Stando a quanto raccolto, l'ex tecnico di Napoli ed Empoli potrebbe dunque firmare per due anni e sostituire un altro italiano, come Antonio Conte, alla guida dei Blues. In caso di accordo, ai Blues spetterebbe naturalmente il pagamento della clausola.