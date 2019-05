© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'ultima gara della stagione in Premier League, Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro. "Se sarò ancora al Chelsea? Credo di sì ma non sono sicuro. Posso solo dire che il club mi ha chiesto di arrivare in Champions e abbiamo centrato l'obiettivo. Lo sapete bene: amo il calcio inglese, amo la Premier League. E' fantastico, è al livello top nel mondo, credo. L'atmosfera negli stadi è meravigliosa e vorrei davvero restare".