Chelsea, Sarri spegne 60 candeline: Higuain regalo complicato

© foto di Insidefoto/Image Sport

Maurizio Sarri compie oggi 60 anni, mentre il Corriere dello Sport scrive che il tecnico del Chelsea vorrebbe Gonzalo Higuain come regalo. Servirebbe però l'addio del Pipita al Milan ma anche l'ok della Juventus, club ancora proprietario del cartellino. Fonti vicine al sodalizio londinese dicono che l’ingaggio del Pipita (nove milioni netti) e i costi di un’ipotetico trasferimento - a titolo definitivo o in prestito per sei mesi - sono eccessivi per i blues. Non tanto per le casse di Roman Abramovich, ma a causa del Financial Fair-Play. Intanto l'ex tecnico del Napoli aspetta evoluzioni sul mercato, sperando di non essere deluso.