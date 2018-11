Chelsea, Sarri sul Napoli: "Un congedo un po' così non cancella la storia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Mi trovo molto bene qui. L'atmosfera è fantastica e un allenatore riesce a divertirsi. I risultati e anche la qualità del nostro gioco segnano l'indice positivo. L'aspetto che ti conquista immediatamente è un calcio di alto livello, all'interno di una cornice fantastica. Va migliorato lo spazio che può essere dedicato agli allenamenti. Non bisogna pensare solo alla componente fisica, ma anche a quella mentale. L'eredità che ho lasciato a Napoli? Penso che la più visibile sia quella numerica. Ho preso una squadra che aveva chiuso il campionato con 64 punti e ho lasciato una squadra con 91. Più di questo non si poteva fare. L'altra è una componente che riguarda la sfera personale. Non mi staccherò mai da Napoli. De Laurentiis? Posso solo ringraziarlo. E' stata una magnifica avventura che non può essere cancellata da un congedo un po' così".