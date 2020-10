Chelsea-Siviglia, Havertz stella fra le stelle. E Lopetegui punta sull'esordiente Suso

Da una parte un Chelsea che in estate ha riaperto i rubinetti delle spese folli sul mercato ma che in campionato sta vivendo un avvio fatto di alti e bassi. Dall'altra il Siviglia reduce dal successo di poche settimane fa in Europa League contro l'Inter. Il Gruppo E di Champions League regala subito il big match fra le due favorite del girone: i Blues di Lampard metteranno in vetrina tutti i suoi nuovi lucenti colpi, da Thiago Silva a Zyiech, da Havertz a Werner. Negli andalusi, invece, gran parte dei riflettori sono puntati sul ritorno di Ivan Rakitic dopo la lunga e vincente esperienza al Barcellona.

Le stelle

Chelsea - Kai Havertz

Ci perdonerà Timo Werner, ma il talento del tedesco potenzialmente non conosce confini. Con il suo acquisto, Abramovich ha battuto ogni record di spesa. Si è presentato nelle scorse settimane con una tripletta, sarà un valore aggiunto straordinario in una squadra che ha fretta di tornare grande.

Siviglia - Ivan Rakitic

Uno dei ritorni più attesi. Dopo un paio di stagioni molto difficili a Barcellona, il figliol prodigo ha riabbracciato la sua vecchia città: sarà il leader tecnico e spirituale.

Le possibili rivelazioni -

Chelsea - Edouard Mendy

Si contenderà una maglia da titolare con Kepa e ritroverà i suoi vecchi compagni del Rennes lungo il percorso. Dopo un lungo tira e molla è sbarcato a Londra: a 28 anni è arrivata la meritata grande occasione.

Siviglia - Jesus Suso

Lo spagnolo è chiamato a confermarsi dopo aver destato buone impressioni nei primi sei mesi con la formazione andalusa. Per la prima volta giocherà in Champions, può essere la stagione della consacrazione.

Le probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1) Kepa; Chilwell, Zouma, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Kanté; Ziyech, Havertz, Mount; Werner

Siviglia (4-2-3-1) Bono; Jesús Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán; Suso, Rakitic, Ocampos; De Jong