Chelsea su Havertz, Voller parla chiaro: "L'accordo è chiaro: via solo alle nostre condizioni"

Rudi Voller, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha parlato a Kicker del futuro di Kai Havertz, stellina che piace a tante big europee, Chelsea in primis: "Potrà partire solo se saranno soddisfatte certe richieste. Ancora non è stata presa alcuna decisione in merito, non vorrei ripetermi ma è chiaro che stiamo parlando di un calciatore straordinario. Con lui e il suo agente abbiamo un accordo, ovvero che partirà solo se certe richieste saranno soddisfatte. Altrimenti resterà qua". Per la cronaca, le richieste di cui parla Voller sono le stesse da settimane: le Aspirine si priveranno di Havertz solo a fronte di un'offerta da 100 milioni di euro.