Chelsea, svolta per Morata: c'è l'offerta dell'Atletico Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Svolta inaspettata per il futuro di Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da Cadena Cope, l'attaccante del Chelsea, accostato di recente al Siviglia, sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid. L’agente di Morata sarebbe già a Londra per portare al Chelsea tutte le offerte arrivate al giocatore, compresa quella dell’Atletico. Non solo, Inghilterra ci sarebbe anche il DS dei Colchoneros Andrea Berta. Ricordiamo che lo spagnolo è stato accostato anche al Milan nell'ambito di un possibile scambio con Higuain.