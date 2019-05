Chelsea, Zappacosta: "Sempre sul pezzo, finalmente la mia chance"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Zappacosta, esterno del Chelsea, dopo la vittoria ai rigori contro l'Eintracht Francoforte e la finale conquistata è intervenuto al microfono di Sky Sport: "C'era tanta tensione, ma anche tanta consapevolezza. Sapevamo di potercela fare, di poterci giocare le nostre carte. Siamo stati molto bravi a raggiungere la finale, ci teniamo tanto a vincere questa coppa. Quando giochi tante partite in un anno non è mai facile, è normale che si possa arrivare un po' scarico a livello mentale, ma soprattutto a livello fisico. Per questo siamo stati bravi, abbiamo fatto un grosso lavoro.

Anche al Chelsea Sarri lavora in maniera maniacale sulla difesa? "Non riusciamo a farlo spesso perché giocando ogni tre giorni dobbiamo preparare le partite e studiare gli avversari. Ma quando c'è tempo non manca occasione per curare quei piccoli dettagli. Quando si gioca di linea è importante essere precisi ed esserlo passa attraverso un lavoro costante".

Ti aspettavi di entrare? "Mi aspettavo di giocare quando ho visto Christensen a terra perché il mister aveva provato anche Azpilicueta centrale. Io speravo di giocare partite come questa, mi sono riscaldato al massimo, sono rimasto sempre sul pezzo. Sono contento per l'occasione e per la finale raggiunta, per me vuol dire tanto".