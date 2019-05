Chi arriva alla Juve? 5 pareri a TMW. De Marchi: "Occhio a Pochettino"

Quale sarà il nuovo allenatore della Juventus dopo la separazione con Allegri? Lo abbiamo chiesto ad una giuria di esperti (tra agenti ed ex calciatori juventini). Ecco le loro risposte:

Antonio Caliendo (agente): "Credo che si potrebbe fare un tentativo per Pochettino. Guardiola non si muove e l'attuale tecnico del Tottenham è ambizioso e preparato. Sarebbe il nome giusto. In Italia ci sono tecnici promettenti ma forse non ancora all'altezza della Juve".

Marco De Marchi (agente ed ex juventino): "Pagherei per un derby d'italia con Conte sulla panchina dell'Inter e Mourinho su quella della Juve. E' una battuta ma non mi perderei la prima conferenza di Mou da tecnico bianconero. Comunque per la panchina della Juve non escluderei Pochettino: ha già ufficializzato il suo addio al Tottenham e forse ha voluto lanciare un segnale. Se invece i bianconeri vogliono fare un cambio generazionale puntando su un giovane dico Inzaghi che ha le caratteristiche per diventare un allenatore di spessore".

Michele Paramatti (ex juventino): "Credo che la juve farà in modo di prendere un tecnico che possa dare qualcosa in più per vincere la Champions. Il nome più giusto non lo so, ce ne sono tanti da Klopp a Pochettino. Credo che sarà uno straniero e non escluderei Zidane".

Roberto Galia (ex juventino): "Forse Deschamps o Zidane. Chi arriva di sicuro deve vincere. Quindi serve un tecnico molto quotato"

Franco Zavaglia (agente): "Il nuovo allenatore dovrà essere abile anche perchè dovrà fare i conti con il suo predecessore e i trofei vinti. Il nome dipende dai programmi tracciati da Agnelli e Nedved. Difficile dirlo adesso..."