Chi ben comincia è solo a metà dell'opera. Champions amara per l'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Ma non alla fine. Sembra essere questa la sintesi perfetta per raccontare la campagna dell'Inter in Champions League.

Finalmente tornati sul massimo palcoscenico continentale, i nerazzurri si sono dovuti scontrare fin da subito con un girone a dir poco di ferro. Ma partendo dalla quarta fascia, in un conteggio che prende in considerazione le ultime 5 stagioni a livello europeo, non ci si poteva aspettare altro. E così, oltre ai mostri del Barcellona, gli uomini di Spalletti sono capitati anche con Tottenham e PSV.

Ma l'avvio, nonostante le previsioni, era sembrato decisamente incoraggiante, con 6 punti nelle prime due giornate. E, soprattutto, col Tottenham fermo a zero. L'esordio contro gli Spurs se lo ricordano tutti. Inglesi avanti con Eriksen, Inter brava, tenace e fortunata nel riprendere il risultato. Prima con Icardi e il suo eurogol, il primo in Champions. Poi con Vecino, chi se non lui. Quindi la trasferta in Olanda, nella città della Philips, e la seconda vittoria (grazie a Nainggolan e Icardi).

A quel punto, quando il più sembrava fatto, ecco la doppia sfida contro il Barcellona che ti fa perdere punti e soprattutto certezze mentali. Prima la sconfitta al Camp Nou, più brutta nell'atteggiamento che nel risultato (0-2). Quindi il pareggio, strappato con i denti, nel ritorno di San Siro (entrambe le gare giocate dai blaugrana senza Messi). E si arriva alle ultime due sfide del girone, quelle decisive. La trasferta di Wembley arrivava con l'Inter in leggera flessione ed il Tottenham al top da inizio anno. I nerazzurri, nonostante una difesa arcigna e a oltranza, non riescono a fermare il solito Eriksen che entra dalla panchina e segna un gol che peserà tantissimo nell'economia del girone. Perché con quel successo il Tottenham passa avanti all'Inter e costringe i nerazzurri a vincere nell'ultima contro il PSV. Risultato decisamente nelle corde dei nerazzurri, che nell'avvicinamento alla gara commettono un unico, imperdonabile, errore: pensano più all'integrità morale del Barcellona (che non dovrebbe perdere in casa contro gli Spurs nonostante la matematica certezza del primato) che alla squadra allenata da Van Bommel. Che, da ex milanista, gioca il più classico degli scherzetti ai nerazzurri strappando un punto a San Siro. Ed estromettendo, complice il pareggio fra Barça e Tottenham, l'Inter dalla Champions League.