Chi ci sarà all'Allianz per Juve-Inter? Non solo squadre e staff: circa 500 persone allo stadio

Chi ci sarà domenica sera all'Allianz Stadium? A un paio di giorni dal fischio d'inizio, si fa la conta su chi sarà presente nella gara a porte chiuse tra Juventus e Inter domenica sera.

Nell'impianto, presenti le persone necessarie per attivare lo stadio e permettere la trasmissione del match. Quindi, oltre ai giocatori e ai rispettivi staff tecnici, allo Stadium ci saranno anche circa 100 maestranze necessarie per mettere in funzione lo stadio: dai manutentori dell'impianto, ai giardinieri, passando per gli operatori di pulizia e i raccattapalle.

Tutti gli altri - Ci saranno poi gli uomini della Procura Federale e i delegati della Lega, che tra i vari compiti avranno quello di seguire la produzione televisiva. A questi, vanno aggiunti i medici, gli addetti alla sicurezza, i giornalisti (saranno presenti circa 150) e i fotografi ufficiali delle due società. In totale, allo Stadium ci saranno quindi circa 500 persone.