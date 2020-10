Chi è assente e chi c'è? Inzaghi fa la conta: "Recuperato Milinkovic, ma non so se partirà dal 1'"

"Sappiamo l'importanza che Radu e Felipe Ramos hanno nel nostro gruppo, quest'ultimo ha giocato dopo 35 giorni e un allenamento e mezzo ed è stato bravissimo. Hoedt martedì è entrato molto bene in campo. Vavro sta cercando di recuperare la condizione, ma negli ultimi tre giorni non l'ho visto per un problema intestinale. Noi abbiamo bisogno di tutti i giocatori per giocare ogni tre giorni, ho bisogno di cambiare giocatori perché in una partita come quella di martedì spendi tanto. Dobbiamo valutare le condizioni di Pereira, Cataldi e Armini, poi a parte Radu e Lulic dovremmo avere gli altri a disposizione". Parole e pensieri di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Bologna ha fatto la conta degli indisponibili.

Come sta Milinkovic-Savic?

"Martedì durante la partita contro il Borussia Dortmund ha preso una botta che l'ha costretto al cambio, ieri non è riuscito a fare l'allenamento sul campo ma confido di recuperarlo e poi deciderò se schierarlo dall'inizio o a gara in corsa".

