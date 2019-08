Chi è costato di più? Secondo CR7, 3° Lukaku: 5 trasferimenti da 203 mln

© foto di Imago/Image Sport

La cessione di Romelu Lukaku dal Manchester United all’Inter ha fatto registrare un record interessante. Nella lista dei trasferimenti complessivi più costosi il belga si è posizionato in terza posizione, con i suoi cinque trasferimenti l’attaccante ex Everton è costato ben 203 milioni di euro. In classifica anche Cristiano Ronaldo, complessivamente il valore del portoghese è di 230 milioni. Nella classifica stilata dal Sun anche Gonzalo Higuain: tutti i trasferimenti dell’argentino valgono totalmente 159 milioni.

La classifica completa degli acquisti complessivi

1. Neymar - 2 trasferimenti, 310,2 milioni

2. Cristiano Ronaldo - 3 trasferimenti, 230 milioni

3. Romelu Lukaku - 5 trasferimenti, 203.56 milioni

4. Kylian Mbappé - 2 trasferimenti, 180 milioni

5. Alvaro Morata - 5 trasferimenti, 179 milioni

6. Angel Di Maria - 4 trasferimenti, 179 milioni

7. Antoine Griezmann - 2 trasferimenti, 174 milioni

8. Zlatan Ibrahimovic - 7 trasferimenti, 169.10 milioni

9. Philippe Coutinho - 3 trasferimenti, 161.80 milioni

10. Gonzalo Higuian - 5 trasferimenti, 159 milioni