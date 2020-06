Chi è costato più di Lautaro? Barcellona protagonista. Spesso con operazioni nefaste

Dopo Ausilio, anche l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha dichiarato nelle ultime ore che in società non c'è alcuna intenzione di vendere Lautaro Martinez. "Andrà via solo per i soldi della clausola", ha detto il dirigente nerazzurro. Scartando quindi la possibilità che il 'Toro' - seconda punta classe '97 perfetta per il 3-5-2 di Conte - possa andare via per una cifra inferiore, magari inserendo nell'affare qualche contropartita tecnica. "Non so cosa pensi li Barcellona, spero che non paghino la clausola. Io gli dico di rimanere concentrato sulla stagione che riparte e sugli obiettivi che abbiamo da centrare. La società non vuole venderlo. Poi, certo, c’è una clausola". La clausola a cui fa riferimento Marotta, esercitabile nella prima settimana di luglio, è da 111 milioni di euro.

Chi è costato di più? Qualora Lautaro dovesse trasferirsi questa estate dall'Inter al Barcellona per i soldi della clausola rescissoria, diventerebbe l'ottavo calciatore più pagato della storia del calcio. Il suo nome si andrebbe a inserire tra due operazioni riguardanti la Juventus, curate in prima persona da Marotta: la cessione di Pogba al Manchester United per 105 milioni di euro e l'acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid per 117 milioni di euro tra cartellino, commissioni e premio di solidarietà.

Queste al momento le prime sette posizioni.

Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain per 222 milioni di euro

Kylian Mbappé dal Monaco al Paris Saint-Germain per 145 milioni di euro

Philippe Coutinho dal Liverpool al Barcellona per 145 milioni di euro

João Felix dal Benfica all'Atletico Madrid per 126 milioni di euro

Ousmane Dembélé dal Borussia Dortmund al Barcellona per 125 milioni di euro

Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid al Barcellona per 120 milioni di euro

Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus per 117 milioni di euro

Il Barcellona, insomma, non sarebbe nuovo a operazioni del genere. E' stato protagonista dell'operazione fin qui più cara di sempre - il passaggio di Neymar al PSG - e ha reinvestito quei soldi (e anche di più) per altrettante operazioni a nove cifre che non hanno mai consegnato al club catalano il sostituto del 10 brasiliano: Coutinho dopo un anno e mezzo è stato spedito in prestito al Bayern e, adesso, tornerà solo per essere piazzato altrove. Dembélé finora s'è rivelato acquisto troppo fragile, e comunque non all'altezza di aspettative probabilmente troppo alte per quello che è il suo reale valore.

La scorsa estate è stata la volta di Antoine Griezmann: 120 milioni di euro per acquistare dall'Atletico Madrid il campione francese ma quest'anno - complice anche una squadra che non ruota più attorno a lui - il suo rendimento non è paragonabile a quello da leader dei colchoneros.

Precedenti non beneauguranti, insomma. Che comunque al momento non sembrano scoraggiare il Barcellona: che adesso si concentrerà sulle cessioni per poi provare a dare l'assalto decisivo a Lautaro nella prima settimana di luglio.