Chi è Da Graca, attaccante alla prima convocazione nella Juventus di Andrea Pirlo

vedi letture

Prima convocazione in prima squadra per Cosimo Marco Da Graca. Classe 2002, l'attaccante bianconero è stato inserito in lista insieme a Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. Ma che giocatore è? Ecco la sua scheda.

Nato a Palermo e arrivato a Torino nel 2018, Marco Da Graca ha dalla sua un mix di cromosomi italiani e brasiliani che lo hanno dotato di una base decisamente promettente, forgiata dai tecnici del Calcio Sicilia e del Palermo prima di essere ulteriormente affinata da quelli juventini. Prima punta che non ha paura di mettere in mostra tutta la sua potenza di fuoco, calciando con efficacia con entrambi i piedi, il classe 2002 sfrutta al meglio i suoi 185 centimetri per farsi sentire nel duello individuale, potendo altresì contare su un allungo importante che lo rende minaccioso anche in campo aperto. I 5 gol messi a segno lo scorso anno, due dei quali nella splendida cavalcata in Youth League, rappresentano un punto di partenza sul quale Marco vuole costruire, con l'umiltà e la cultura del lavoro che lo caratterizzano, l'annata della definitiva consacrazione a livello giovanile.