Chi è il vero Ronaldo? Risponde il Fenomeno: "Niente paragoni, CR7 è nella storia"

Da giorni, i grandi campioni di ieri e oggi stanno provando a rendere meno difficile le giornate dei loro tifosi organizzando simpatiche dirette video. Fabio Cannavaro, dopo aver parlato con Francesco Totti, ha ospitato su Instagram anche il Fenomeno Ronaldo, con cui ha parlato del paragone con l'altro Ronaldo, il CR7 juventino: "Immagino che per lui sia noioso sentirsi dire sempre che sono io il Vero Ronaldo. Ma la verità è che non si possono fare confronti tra di noi. Lui resterà nella storia del calcio per i gol e la continuità che ha avuto negli anni. Sarà sempre uno dei migliori, come Messi"