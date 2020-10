Chi è il miglior colpo di mercato? I lettori di TMW dicono Hakimi. Morata-Vidal fuori dalla top10

Per i lettori di TMW non ci sono dubbi di sorta. Achraf Hakimi è il miglior acquisto dell'ultima sessione di calciomercato. Un colpaccio dell'Inter di Antonio Conte, che con l'arrivo dell'ex Borussia Dortmund ha aggiunto corsa e qualità al suo 3-5-2. Il sondaggio che vi avevamo proposto a fine mercato parla chiaro: per il 37,3% dei votanti l'Inter ha chiuso la migliore operazione fra le 20 di Serie A. Al secondo posto, nettamente staccato col 19,5% delle preferenze, ecco Victor Osimhen al Napoli. Chiude il podio Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus con l'8,31% delle preferenze. Non trovano invece particolari gradimenti le trattative per Morata, Arthur o Arturo Vidal.

I risultati del sondaggio (3564 voti):

1 - Achraf Hakimi all'Inter 37,93%

2 - Victor Osimhen al Napoli 19,5%

3 - Federico Chiesa alla Juventus 8,31%

4 - Sandro Tonali al Milan 7,97%

5 - Aleksey Miranchuk all'Atalanta 4,57%

6 - Sam Lammers all'Atalanta 4,41%

7 - Vedat Muriqi alla Lazio 2,92%

8 - Chris Smalling alla Roma 2,61%

9 - Arthur alla Juventus 2,61%

10 - José Callejon alla Fiorentina 2,58%

11 - Arturo Vidal all'Inter 2,1%

12 - Tiemoué Bakayoko al Napoli 2,02%

13 - Alvaro Morata alla Juventus 1,99%

14 - Borja Mayoral alla Roma 0,48%