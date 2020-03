Chi è Max Canzi, vice di Beretta a Latina e Siena. Modulo simile, piccolo miracolo Primavera

La continuità è nel modulo, la scelta spezza sul passato. Perché Max Canzi, 53 anni, è sì vicino a essere il nuovo allenatore del Cagliari per il dopo Maran, ma dall'altro è alla prima vera esperienza con calciatori di Serie A. Questo potrebbe essere un punto a suo sfavore, ma la scelta di Giulini appare chiara: testare l'ex vice di Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile del Cagliari, per capire se è possibile un impatto con i grandi, al netto dei tanti allenatori già visionati. Le sue esperienze prima di Cagliari erano limitate agli anni da vice di Beretta fra Latina e Siena.

PICCOLO MIRACOLO - Dal suo arrivo in Primavera è stato un crescendo. Prima un anno di ambientamento, con 24 punti in 26 partite nell'utlima stagione del campionato diviso in tre, nord, centro e sud. Poi la vittoria del Primavera 2b, passando dalle forche caudine del playoff. La scorsa stagione l'ambientamento - arrivando comunque a ridosso delle prime posizioni - quest'anno l'esplosione, con il Cagliari che è dietro solamente tre punti alla solita Atalanta dopo 20 gare giocate.

MODULO SIMILE - Come per Rolando Maran, Canzi predilige il 4-3-1-2 con un trequartista dietro le due punte. Questo per non stravolgere un impianto di gioco che ha già le proprie certezze e che può contare su un Gaston Pereiro in più, dopo la bella giocata contro la Roma. Così Canzi verrà affiancato da Zenga, ma sarà lui a decidere in prima persona.