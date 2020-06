Chi è Molina da Embalse: la nuova vita da esterno, la rottura col Boca e ora l'Udinese

vedi letture

Embalse è nel cuore della Sierras de Cordoba, nel mezzo della verde Vale de Calamuchita. Ed è qui che, nel 1997, 2 dicembre, nasce Nahuel Molina, prossimo esterno destro dell'Udinese . Meno di diecimila anime, dai campi del Ramon Carrillo vola presto a Buenos Aires. Lo pesca il Boca Juniors, dove scala tutto il settore giovanile ma l'esordio tra i professionisti è al Defensa y Justicia. Poi Boca II, le riserve rampanti, ma si aggrega anche alla prima squadra del Vasco Arruabarrena e debutta coi pro contro il San Martin de San Juan e poi è titolare anche in Libertadores contro il Deportivo Cali. Da qui un nuovo prestito lo scorso anno, una stagione senza opzione, al Rosario Central, 31 presenze tra i professionisti e 1 gol.

L'Udinese Il rinnovo col Boca Juniors è saltato per divergenze con la nuova dirigenza e società degli Xeneizes: sembrava a un passo dal rinnovo ma coi nuovi uomini del ciclo del post Burdisso, è finito fuori dal giro dei titolari e quando si è operato pare senza il permesso del club, la rottura è stata totale. Così l'addio, così l'Italia: l'Udinese ha messo un quinquennale sul tavolo di Molina che pare pronto a esser firmato.

Nuova vita da esterno Nelle giovanili, Molina si alternava tra la posizione da enganche, ovvero il centrocampista di ordine e disciplina, a quella da laterale. E' diventato esterno destro a tutta fascia proprio negli anni in cui era anche sul taccuino del Barcellona ed è la posizione che gli ha permesso di farsi notare anche in patria. Non come prima firma ma come giocatore di sicuro talento.