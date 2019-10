Chi è stato fin qui il miglior acquisto della Serie A?

Chi è fin qui il miglior acquisto della Serie A? Per rendimento, qualità, prestazioni, chi ha maggiormente impressionato nell'inizio del campionato italiano? Un giocatore sbarcato in una big, magari, uno dei tanti attesi oppure uno dei giovani che hanno cambiato maglia? Si apre il dibattito: chi è il nome copertina, quello che fin qui è stato il miglior acquisto della Serie A? Questi i pareri della redazione e degli inviati di Tuttomercatoweb.com.

RAIMONDO DE MAGISTRIS - "Se l'Inter è stata in grado di arrivare al derby d'Italia da capolista il merito è soprattutto di chi, pur senza partire con un ruolo da protagonista assoluto, ha letteralmente trascinato i nerazzurri di Conte: con la sua fisicità, con il suo ritmo, ma anche con i suoi gol. Stefano Sensi quando era in campo in queste nove gare ha sistematicamente teleguidato l'Inter. La società è stata brava questa estate a puntarci quando la trattativa col Milan sembrava in dirittura d'arrivo. Un rilancio che ha fatto storcere il naso a molti perché non tutti erano convinti che il centrocampista classe '95 valesse già 25 milioni di euro. I critici avevano ragione, perché Sensi già adesso vale molto di più. Una mezzala moderna fondamentale in fase di non possesso, molto precisa in costruzione (86.1% di passaggi riusciti finora) e con una capacità non comune di inserirsi senza palla. Doti che fin qui gli hanno permesso di mettere a segno tre reti e quattro assist vincenti".

MARCO CONTERIO - "Si può considerare Gonzalo Higuain un nuovo acquisto? In caso affermativo, il nome è il Pipita. In caso contrario, altrettanto. Perché è certamente quello più inatteso, forse anche considerate le volontà di cederlo da parte della Vecchia Signora. Ha ritrovato il vecchio mentore di Napoli, più che quello di Londra, ed è ripartito. Ha segnato due gol ma li ha fatti contro il Napoli, contro l'Inter. Ha dimostrato di essere titolare, quando veniva pensato e considerato con le valigie in mano. Certo, per impatto e per salto di qualità fatto, Stefano Sensi in nerazzurro poteva essere un nome. Franck Ribery, a Firenze, altrettanto. Però il Pipita è quello che dopo un'estate tormentata, ha stravolto le gerarchie. Ha lasciato da parte la 21 ma ha ripreso in mano l'orgoglio. E' il titolare della Juventus. Di nuovo capolista. Di nuovo Higuain".

ANDREA LOSAPIO - "Ci sono due aspetti da considerare. Il primo è l'idea che un calciatore cambi o meno la squadra. E Stefano Sensi non era certamente uno di quegli acquisti che, almeno sulla carta, avrebbero modificato i rapporti di forza, soprattutto con gli altri arrivi. Invece ha fatto la differenza sin dalla prima gara, in positivo, ma non in senso assoluto. L'Inter ha incontrato squadre di livello medio, eccezion fatta per la Juventus. Invece la Fiorentina ha già affrontato le prime tre del campionato scorso, tirandoci fuori due punti che andrebbero stretti per quanto visto in campo. Franck Ribery rappresenta una rivoluzione copernicana, il campione che arriva a 36 anni non per svernare in una grande, bensì per trascinare chi si è salvato all'ultima giornata nell'annata precedente, il simbolo di un nuovo corso, la scelta di continuare a giocare nonostante l'amico di sempre, Arjen Robben, si sia ritirato, mentre al Bayern hanno preferito altri, più giovani e magari più prestanti, ma con una tecnica inferiore. Ribery rappresenta Ronaldinho, dieci anni dopo, ma con l'idea che non debba vincere nulla se non l'amore della gente. E non sono i gol, né le giocate, a cambiare il giudizio. È l'attitudine a trascinare, a essere divo inconsapevole, a fare la differenza. Sensi ha una vita calcistica davanti, Ribery l'ha avuta e continua a saltare Musacchio o Calabria come se fosse ancora ventenne".

IVAN CARDIA -“Vorrei andare controcorrente, ma non riesco a non premiare Stefano Sensi. La trattativa che l’ha portato da Conte penso testimoni la distanza tra le due squadre di Milano al momento: il Milan l’ha trattato a lungo e ha tentennato troppo, mentre l’Inter in poco tempo ha chiuso l’affare. Il segnale che Marotta & Co hanno le idee chiare. Quanto al campo, credo che nessuno si potesse aspettare un impatto del genere: è stato subito decisivo, ha capito cosa gli chiedeva il tecnico e ha davvero cambiato il volto di una squadra che negli ultimi anni faticava a trovare un goleador che non fosse il centravanti. In queste prime giornate è stato il vero valore aggiunto dei nerazzurri: confermarsi sarà complicato, ma per quanto visto finora è un colpo da premiare. E pensare che 25 milioni sembravano tanti".

SIMONE BERNABEI - "Solo un'operazione di marketing in pieno stile americano... Si diceva questo ed altro nei giorni immediatamente successivi all'annuncio dell'arrivo di Franck Ribery alla Fiorentina. Ma i fatti, il campo, hanno zittito gli scettici in un batter d'occhio. Giusto il tempo di ritrovare forma e ritmo partita che il francese, vincitore in carriera di 26 trofei, aveva già stregato i tifosi viola e più in generale quelli di tutta Italia (di certo quelli di San Siro). Un 36enne con l'entusiasmo di un ragazzino, sempre il primo ad incitare e ad esultare insieme ai compagni, a dare consigli. E soprattutto colui che ha ribaltato l'inerzia preoccupante che si stava sviluppando in riva all'Arno nonostante il cambio di proprietà e l'innovazione targata Rocco Commisso. Non ce ne voglia Sensi, ma quel che Ribery è riuscito a dare alla sua squadra e più in generale al calcio italiano in questa prima parte di stagione va ben oltre le più ottimistiche previsioni".