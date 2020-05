Chi è Tanguy Kouassi, il francese dei record del PSG pronto a sposare il progetto Rangnick

vedi letture

Il 22 gennaio 2000, Tanguy Kouassi ha segnato la rete numero 4000 della storia del Paris Saint-Germain. Più sorte che altro, perché il centrale di Parigi ha giocao solo tredici gare tra i professionisti ma, da difensore centrale, ha segnato già tre gol. A quattordici anni nell'accademia del PSG dopo aver giocato con Epinay Athletico e Pays de Fontainebleau, le squadre dei suoi quartieri, il debutto tra i professionisti arriva il 7 dicembre del 2019 contro il Montpellier. Ma da mediano.

Debutto il Champions e già record La prima in Champions, da titolare, è 4 giorni più tardi contro il Galatasaray. E' il più giovane giocatore del PSG ad aver esordito in Champions League. Il 22 gennaio, prima rete tra i pro in Coppa contro il Reims, in semifinale, nel 3-0. E' questa la rete 4000 della storia del club che fa da subito entrare Kouassi negli almanacchi.