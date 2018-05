Chi fermerà questa Juve? 4-0 al Milan e quarta Coppa Italia consecutiva

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

E' bastato cambiare marcia. E' bastato un episodio, un colpo di testa vincente, per mandare in tilt il Milan e Gigio Donnarumma, il peggiore di serata. Chi fermerà la Juventus? E' questa la domanda da porsi nella settimana in cui i bianconeri hanno messo il sigillo sul settimo Scudetto consecutivo e conquistato la quarta Coppa Italia di fila. Una doppia impresa che non era mai riuscita a nessun'altra squadra in Italia. Il 4-0 finale è risultato pesantissimo, rotondo. Forse lo specchietto migliore per certificare la distanza che in questo momento esiste tra le due squadre

Alex Sandro e Higuain in panchina. Sono queste le scelte più sorprendenti di un Massimiliano Allegri che s'è giocato la finale di Coppa Italia schierando dall'inizio il rientrante Mandzukic al centro dell'attacco e Cuadrado terzino destro. Idee dettate dalla necessità di tenersi più di qualche carta a disposizione da scoprire a gara in corso e da qualche convinzione tattica nata recentemente. Come l'ala colombiana schierata nella difesa a quattro, una scelta che diventa presto nella prima frazione il punto focale per entrambe le squadre. La Juventus infatti costruisce quasi esclusivamente partendo da quella corsia e il colpo di testa di Mandzukic alla mezzora è frutto di un guizzo individuale del colombiano. E il Milan fa lo stesso, con Cutrone che all'ottavo dopo uno scambio con Çalhanoğlu ha a disposizione l'occasione più importante della prima frazione, ma non riesce ad angolare la conclusione spedendo il pallone sui guantoni di Buffon.

"Voglio una squadra sempre corta, compatta e concentrata". Il motto di Gattuso sbandierato più volte in conferenza stampa trova le giuste risposte nella prima frazione. Ma la ripresa è tutt'altra storia perché il Milan sul terreno di gioco s'allunga, la Juventus cambia marcia e la gara si trasforma. Al 52esimo, Dybala dopo un filtrante di Khedira chiama Donnarumma al primo grande intervento di serata. Non sarà l'ultimo. Una manciata di minuti dopo ancora la Joya con una rasoiata dai 20 metri costringe Donnarumma a rifugiarsi in corner, calcio d'angolo da cui nasce il gol che ha sblocca la partita: Benatia si libera della marcatura di Romagnoli e con un preciso colpo di testa sblocca il match.

Il gol arriva al 57esimo, è la rete che sblocca la partita e divide in due il match. Perché il Milan dopo l'1-0 va in bambola, in totale confusione. Uno stato mentale che caratterizza soprattutto la serata di Donnarumma, portiere rossonero che scoccata l'ora di gioco vive i minuti peggiori della sua carriera: il portiere classe '99 del Milan prima si lascia trafiggere da una conclusione di Douglas Costa tutt'altro che irresistibile, poi sugli sviluppi di un corner non trattiene un docile colpo di testa di Mandzukic e permette a Benatia con un tap-in da due passi di siglare la personale doppietta.

Non c'è più partita. C'è solo il tempo per l'autorete di Kalinic 12 minuti dopo il suo ingresso in campo. Una sfortunata deviazione che fissa il risultato sul definitivo 4-0 e che consegna alla Juventus la quarta Coppa Italia consecutiva e la tredicesima della sua storia.