Chi firma all'Athletic? A Bilbao scoppia il caso dopo il mancato acquisto di Llorente dal Napoli

vedi letture

Fernando Llorente e il mancato ritorno all'Athletic Club di Bilbao. E' scoppiato un vero e proprio caso sui giornali locali a causa di questo mancato trasferimento che ha evidenziato problemi di gestione all'interno del club basco. Lo spogliatoio voleva il ritorno del centravanti ai margini del progetto Napoli, ma Rafael Alkorta - dopo aver contattato lo stesso giocatore - è stato fermato e bloccato dal consiglio del Club.

"Chi firma all'Athletic?" Si chiede oggi il quotidiano 'El Pais' che si interroga quindi sui reali poteri dell'attuale direttore sportivo. La squadra ha spinto fino alla fine per il ritorno del calciatore e Alkorta era pronto ad accogliere il consiglio. Dopo aver avviato però i contatti col suo fratello-agente e trovato un accordo, dai vertici del'Athletic non è mai arrivato il via libera all'operazione nonostante le pressioni dei calciatori, che hanno mandato diversi messaggi anche al presidente senza ricevere risposta.

Alkorta in conferenza stampa s'è detto al 100% col club. Ma l'impressione - si legge su 'El Pais' - è che si sia trattata di una vera e propria farsa.