Chi ha cambiato allenatore nelle grandi leghe europee?

La stagione 2020/2021 sta vedendo, a differenza del recente passato, un’importante diminuzione nel numero di esoneri in fatto di allenatori. Che sia colpa, o merito se preferite, della situazione complicata in cui si trova il calcio? Possibile. Meglio per gli allenatori in carica, che proprio per questo motivo possono vivere con più serenità anche le inevitabili voci circa possibili esoneri. Ma chi è stato esonerato da inizio stagione ad oggi?

In Serie A il conto è presto fatto: Beppe Iachini è stato il primo e fin qui unico esonero del campionato. E’ andata ancora meglio in Premier League, campionato che storicamente tende a non licenziare volentieri i propri manager. E infatti ad oggi non si registrano cambi di guida tecnica. In Liga invece un esonero c’è stato: Oscar Garcia ha fatto posto sulla panchina del Celta Vigo a Eduardo Coudet. Due esoneri a testa, invece, per Bundesliga e Ligue 1: in Germania hanno cambiato Schalke e Mainz, sostituendo Wagner e Beierlorzer con Baum e Lichte. In Francia, invece, Metz e Digione hanno silurato Hognon e Jobard per far spazio a Antonetti e Linares.