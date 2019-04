Chi ha più tifosi allo stadio? E' dominio tedesco nella top 50

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il CIES (osservatorio sul calcio), ha reso noto la classifica dei 50 club al mondo per numero di presenze negli ultimi cinque anni, evidenziando come sia il calcio tedesco ad avere il maggior numero di tifosi presenti nei rispettivi stadi. Al primo posto in assoluto c'è infatti il Borussia Dortmund (80.230), che precede sul podio il Manchester United secondo (75.218) e il Barcellona terzo (74.876).

DEUTSCHLAND UBER ALLES - Tra le prime 20 classificate ci sono ben 9 club tedeschi. Oltre i gialloneri del BVB, al quarto posto c'è il Bayern Monaco (73.781), al sesto lo Schalke 04 (61.328), all'ottavo l'Amburgo (52.349), al nono lo Stoccarda (52.012), all'undicesimo il Borussia Monchengladbach (51.369), al diciassettesimo l'Herta Berlino (49.476), al diciannovesimo il Colonia (48.346) e infine l'Eintracht Francoforte al ventesimo posto (47.942).

I WANT YOU - In grande crescita le presenze negli stadi americani, con l'Atlanta United che entra in top ten al decimo posto con una media spettatori di 51.547 a partita (anche se è un dato che tiene conto solo delle stagioni nella massima serie). Crescita certificata anche dal ventinovesimo posto dei Seattle Sounders con 42.797 tifosi medi. La crescita negli States è stata del 34% dal 2003 al 20018.

DALLA CINA CON FURORE - Anche i club cinesi sono entrati con prepotenza in questa classifica, con il Guangzhou che si attesta al 26° posto con 44.905 tifosi medi, seguito dal 43° posto del Beijing Guoan con 38.761 presenze medie per partita. Infine è entrato in classifica anche il Chongqing Lifan con 35.032 tifosi.