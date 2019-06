Chi ha visto Kane? Nel primo tempo ha toccato solo 11 volte il pallone

Primo tempo insufficiente. Harry Kane è il calciatore del Tottenham che ha toccato meno palloni ne primo tempo della sfida col Tottenham valida per la finale della Champions League 2018/19. Come riporta 'Opta Joe', il capitano del Tottenham, nonché il giocatore più atteso tra le fila degli spurs, nella prima frazione ha toccato la sfera solo in undici circostanze.

11 – Harry Kane had just 11 touches during the first half of the Champions League final; fewer than any other Tottenham player. Phantom. #UCLfinal pic.twitter.com/4K1NL0qx2v

— OptaJoe (@OptaJoe) 1 giugno 2019