Chi in Champions se i campionati si fermano? Süper Lig, Trabzonspor ai gironi per differenza reti

Chi si qualificherebbe in Champions League in caso di sospensione dei campionati? Oggi su TMW analizzeremo le situazione dei 15 campionati europei più importanti, stando alla classifica del Ranking UEFA. L'unico caso che non verrà analizzato è la Bundesliga: in Germania hanno infatti già fissato al 9 maggio la data della ripartenza.

SÜPER LIG

La classifica attuale - In Turchia si sono fin qui disputate 26 giornate e tutte le squadre hanno disputato lo stesso numero di partite. Questa la situazione in classifica prima dello stop.

Trabzonspor e Basaksehir 53; Galatasaray 50; Sivasspor 49; Besiktas 44; Alanyaspor 43; Fenerbahçe 40; Goztepe 37; Gaziantep 32; Denizlispor 31; Antalyaspor 30; Gençlerbirligi 28; Kasimpasa e Konyaspor 26; Yeni Malatyaspor e Caykur Rizespor 25; Ankaragucu 23; Kayserispor 22.

In Champions League: Trabzonspor alla fase a gironi, Basaksehir ai preliminari. Per la scelta delle squadre che parteciperanno alle coppe il prossimo anno, la UEFA ha indicato nel merito sportivo il criterio da prendere in considerazione qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. In Turchia un posto è assicurato, l'altro passa attraverso le forche caudine dei preliminari: due turni, per sperare di entrare nelle 32. Trabzonspor e Basaksehir sono appaiate in classifica ma la miglior differenza reti premia la squadra di Trebisonda, considerata la parità negli scontri diretti.

Europa League, il Galatasaray vede i gironi. Il Besiktas spera. L'Europa League assegna un posto ai gironi alla vincitrice della coppa nazionale. La terza classificata va al terzo turno preliminare e la quarta al secondo turno preliminare. La Coppa di Turchia è ferma alle semifinali, dove si erano giocate le gare d'andata: in corsa Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor e Alanyaspor. Eccezion fatta per i primi, che andrebbero in Champions, le altre tre non sono in zona Europa e uno stop definitivo dell'attività porterebbe oltre al danno la beffa. Se la coppa non dovesse essere ripristinata ne beneficerebbe il Besiktas quinto in classifica, che avrebbe così la possibilità di essere ripescato giocandosi la qualificazione dal secondo turno preliminare. Il Galatasaray terzo andrebbe direttamente alla fase a gironi e il Sivasspor, senza la vincitrice della coppa, salirebbe al terzo turno preliminare.

