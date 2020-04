Chi in Champions se non si riparte? Repubblica: se decide la UEFA fuori Inter e Atalanta

Interessante approfondimento sulle colonne di 'Repubblica.it' in merito al momento del calcio italiano e alla possibilità che la Serie A possa non concludersi. Qualora il campionato non dovesse giungere a termine ci sarebbe, tra le altre cose, da decidere le quattro partecipanti alla prossima Champions League. E in questo senso, ci sono due possibilità

- Dovesse decidere il Consiglio Federale della FIGC (ipotesi più probabile), in Champions andrebbero le prime quattro in classifica alla 26esima giornata, quindi Juventus, Lazio, Inter e Atalanta.

- Dovesse decidere l'UEFA, ecco che a far fede sarebbe il Ranking UEFA. E le quattro squadre italiane più alte nel Ranking sono Juventus, Napoli, Roma e Lazio. In questa seconda ipotesi, Inter e Atalanta sarebbero escluse.

Da escludere, invece, la possibilità che ci si basi sulla classifica della Serie A 2018/19, l'ultima giunta a termine.