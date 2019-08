Interessante analisi della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola in merito ai soldi che i 20 club di Serie A incassano dagli sponsor di maglia. Al primo posto, a sorpresa, c'è il Sassuolo, con la controllante Mapei che paga 18 milioni di euro a stagione per comparire sulla maglia neroverde. Poi c'è la Juventus, che dalla Jeep ne incassa 17 più bonus legati alla conquista dello Scudetto e dell'andamento in Champions League. La Roma sponsorizzata Qatar Airways (main sponsor)-Hyundai (retro) è sul gradino più basso del podio, a seguire le due milanesi e poi il Napoli.

Fanalino di coda la Lazio, che ha rinunciato del tutto allo sponsor e quindi incassa zero euro. In totale, sono 50 i loghi sulle 20 maglie di Serie A per un incasso complessivo di 116 milioni di euro: molto meno della Premier, che con gli sponsor di maglia incassa circa il quadruplo.