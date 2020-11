Chi marcherà Ibrahimovic in Milan-Verona? Juric? "Penso a Magnani o Lovato per fermarlo"

Intervenuto in conferenza stampa in vista di Milan-Hellas Verona, mister Ivan Juric ha svelato (parzialmente) quale sarà il difensore gialloblù chiamato a marcare Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Pensiamo a Magnani o Lovato in quella posizione".

Lovato esclude Magnani?

"No, possono giocare entrambi. Devo decidere dove".