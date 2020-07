Chi per il dopo Perin? Il Genoa guarda in Serie B: piace il classe '95 Luca Lezzerini

vedi letture

Il Genoa ha iniziato le valutazioni sul portiere in vista della prossima stagione. Il Grifone a fine campionato rispedirà a Torino Mattia Perin, portiere di proprietà della Juventus, e avrà l'esigenza di acquistare un nuovo numero uno. In questo senso, scrive il 'Corriere dello Sport', possibile che il club punti su un estremo difensore attualmente in Serie B: si tratta di Luca Lezzerini, classe '95. Scuola Fiorentina, il portiere romano è attualmente in forza al Venezia.