© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Come sostituire Ivan Perisic la prossima estate? L'Inter inizia a studiare le strade per capire con quale profilo sostituire il croato, partente quasi certo nella prossima sessione di mercato. E i nomi, secondo la Gazzetta dello Sport, sono sostanzialmente tre: il primo è quello di Steven Bergwijn, classe '97 del PSV che ha già quasi 100 presenze con gli olandesi e che nell'ultima stagione ha collezionato, fin qui, 11 gol e 12 assist. Ma la valutazione di 40 milioni merita attenzione. Costa un po' meno Filip Kostic, arrivato la scorsa estate all'Eintracht in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 6,5. I tedeschi potrebbero riscattarlo e cederlo subito per incassare una succosa plusvalenza. Infine torna il nome di Yannick Carrasco, belga oggi al Dalian Yifang: già a gennaio il suo profilo era stato seguito con grande attenzione ed è semplice immaginare un'Inter di nuovo in pressing sul club cinese la prossima estate.