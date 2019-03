Chi piange e chi ride: come cambia la rosa del Real col ritorno di ZZ

© foto di Imago/Image Sport

Cosa cambierà per i giocatori del Real Madrid con l'arrivo di Zinedine Zidane? Marca ha dedicato un lungo speciale alla rosa dei Blancos.

Portieri Thibaut Courtois è diventato titolarissimo, con Santiago Solari. I soldi spesi, per adesso, non hanno trovato conferme nel rendimento del belga e prima del suo addio, Zidane non voleva acquisti nel ruolo: c'era infatti Keylor Navas, ora panchinaro, in futuro chissà. E il terzo? E' Luca Zidane...

Difensori centrali Sergio Ramos, che pareva in bilico, si riprenderà il ruolo di centro nevralgico del progetto e al suo fianco Raphael Varane che senza ZZ è calato. Degli altri, dovrebbe ritrovare più posto Nacho, potrebbe invece partire Jesus Vallejo.

Terzini Sulla destra nessun cambiamento previsto. Dani Carvajal era icona dell'undici di ZZ, lo sarà anche adesso. Il francese stimava molto Alvaro Odriozola, cresciuto proprio con il tecnico come idolo. Lavoreranno insieme. A sinistra Marcelo pareva destinato all'addio: male con Julen Lopetegui, inferno con Solari. Adesso può restare anche se non è scontato. Zidane ha lanciato nel Castilla invece Sergio Reguilon facendolo debuttare tra i professionisti. Resterà.

Centrocampisti Leader con Zidane, il rendimento di Toni Kroos potrebbe portare il tecnico a fare delle riflessioni anche se forse il tedesco ha proprio bisogno del suo maestro. A meno che non chieda di partire, Luka Modric sarà perno della mediana del francese alla stregua del fedele soldato Casemiro. Futuro incerto per Federico Valverde, Marcos Llorente era ai margini col francese mentre è stato ripescato da Solari.

Trequartisti ed esterni Marco Asensio è diventato star con Zidane, il francese per lui ha una debolezza e vuole recuperarlo. Parte da zero e ha futuro incerto Brahim Diaz, arrivato solo a gennaio. Dani Ceballos potrebbe partire, visto che non rientrava nei piani di Zidane. Isco sorride e festeggia: il futuro resta da disegnare ma con Zizou era protagonista. Gareth Bale, invece, sembra condannato: con ZZ ha i giorni contati. Lucas Vazquez è invece un fedelissimo, Vinicius entrerà presto nelle grazie del tecnico dopo i primi esami.

Attaccanti Con Zidane è stato costretto a lasciare, direzione Lione. Adesso è stato strapagato per il ritorno ma è meteora e potrebbe partire. Karim Benzema è invece un punto debole di Zidane, grande estimatore del francese.