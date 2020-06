Chi può essere il nuovo Milinkovic-Savic che acquisterà Igli Tare?

vedi letture

"Il nome del nuovo Milinkovic-Savic? Piuttosto mi ammazzo ". Sorriso stampato e bocca cucita. Igli Tare, nel corso di una lunga intervista a Sky Sport non si è voluto esprimere sul giocatore che potrebbe prendere il posto del serbo in odor di cessione davanti a un'offerta irrinunciabile. Nessuna fretta o necessità di vendere SMS da parte della Lazio, certo è che davanti a proposte che d'estate potrebbero finire sulla scrivania del ds e di Lotito, dire di no sarebbe dura.

Chi può essere il nuovo Milinkovic? Le cronache di mercato dicono che Leander Dendoncker del Wolverhampton, squadra ben vicina a Jorge Mendes, sarebbe il primo nome sul taccuino. Ex Anderlecht, difensore, mediano, interno, ha caratteristiche che si avvicinano più a un Nemanja Matic che a un Milinkovic, ma è chiaro che la Lazio non stia cercando la fotocopia del serbo ma un giocatore che possa prenderne l'eredità. Tare potrebbe anche decidere di guardare in Olanda per prendere un giocatore più simile a Milinkovic come Ryan Gravenberch dell'Ajax o un fantasista, dunque più sulla scia di Luis Alberto, come Mohamed Ihattaren del PSV Eindhoven. Tecnicamente quello che più si avvicina al campione della Lazio, in un giro d'orizzonte europeo, è forse Luka Susic, solo che è un 2002 del Liefering e dunque della galassia Red Bull. A Salisburgo gioca lo zambiano Enock Mwepu mentre in Belgio ci sarebbe, proprio al Genk, Bryan Heynen oppure un trequartista come Yari Verschaeren dell'Anderlecht. Tutte geografie di mercato ben conosciute a Igli Tare. Ma il ds della Lazio spesso sorprende coi colpi a effetto o a sorpresa. Milinkovic insegna.