Chi può lasciare l'Inter? Brozovic e Skriniar in pole, Conte non li ritiene fondamentali

Non solo Tonali. Nel mirino dell'Inter per il centrocampo - sottolinea oggi il Corriere dello Sport - c’è un elemento di gamba e di maggiore esperienza, in grado di inserirsi, ma anche di affiancarsi ad un altro mediano davanti alla difesa, per dare protezione ad Eriksen. Prima dello stop, il nome più caldo era quello di Ndombele, reduce da una stagione negativa al Tottenham, seguito da Kantè, cardine del Chelsea contiano e ora decisamente meno considerato da Lampard.

Sacrificabile - Entrambi i centrocampisti francesi hanno una quotazione elevata, superiore ai 50 milioni di euro. Significa che, per raggiungerli, l’Inter dovrà cedere almeno un pezzo pregiato, oppure mettere in piedi uno scambio. Con Lautaro più vicino alla permanenza, i candidati alla partenza sono Brozovic e, soprattutto, Skriniar. Conte non li ritiene fondamentali. Soprattutto lo slovacco, che piace al Tottenham, è ormai stato scalzato dall’undici titolare da Godin.

Kumbulla ok - In difesa, però, il suo vuoto dovrà essere colmato in qualche modo. E chissà che proprio con la svolta dell’uruguayano, ora perfettamente calato nella difesa a 3, Conte accetti di buon grado l’innesto di Kumbulla, per cui nutriva qualche dubbio considerati i soli vent’anni di età. Ma l’Inter con il Verona ha fatto passi importanti, quindi tutto lascia credere che il tecnico dovrà accontentarsi.