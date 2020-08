Chi può rappresentare la Roma del futuro? L'elenco di Fonseca: "9 giovani da cui ripartire"

"Abbiamo tanti giovani che possono rappresentare il futuro della Roma". A dirlo quest'oggi, nel corso di una intervista rilasciata ad 'AS', l'allenatore della Roma Paulo Fonseca a due giorni dalla sfida contro il Siviglia, gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. "Abbiamo Zaniolo, che è stato sei mesi fuori per infortunio, e poi anche altri giovani come Mancini, Ibañez, Diawara, Veretout, Villar, Carles Pérez, Kluivert e Ünder...".